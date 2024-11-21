WhatsApp внедрил бесплатную расшифровку голосовых сообщений

WhatsApp представил долгожданную функцию — возможность преобразования голосовых сообщений в текст. Теперь пользователи могут читать содержание аудиосообщений, что особенно удобно в ситуациях, когда прослушать их невозможно.

Как включить расшифровку голосовых сообщений в WhatsApp

Для активации функции нужно открыть настройки приложения, перейти в раздел «Чаты», выбрать опцию расшифровки голосовых сообщений и указать желаемый язык. Чтобы воспользоваться возможностью, достаточно зажать голосовое сообщение и выбрать «Транскрибировать».

Функция доступна глобально и поддерживает несколько языков в зависимости от платформы.

Android : поддерживаются английский, португальский, испанский и русский языки;

: поддерживаются английский, португальский, испанский и языки; iOS 16 и выше : доступно больше языков, включая английский, русский , французский, немецкий, итальянский, испанский, китайский и арабский;

: доступно больше языков, включая английский, , французский, немецкий, итальянский, испанский, китайский и арабский; iOS 17: добавлены новые языки, такие как датский, финский, шведский, иврит и другие.

Расшифровка работает по всему миру и остаётся бесплатной для всех пользователей. В Telegram подобной опцией могут пользоваться только Premium-подписчики.