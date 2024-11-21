Новости

WhatsApp внедрил бесплатную расшифровку голосовых сообщений

Функция бесплатна, в отличие от Telegram
Фото аватара
Вадим Майков сегодня в 20:46

WhatsApp представил долгожданную функцию — возможность преобразования голосовых сообщений в текст. Теперь пользователи могут читать содержание аудиосообщений, что особенно удобно в ситуациях, когда прослушать их невозможно.

Как включить расшифровку голосовых сообщений в WhatsApp

Для активации функции нужно открыть настройки приложения, перейти в раздел «Чаты», выбрать опцию расшифровки голосовых сообщений и указать желаемый язык. Чтобы воспользоваться возможностью, достаточно зажать голосовое сообщение и выбрать «Транскрибировать».

Функция доступна глобально и поддерживает несколько языков в зависимости от платформы.

  • Android: поддерживаются английский, португальский, испанский и русский языки;
  • iOS 16 и выше: доступно больше языков, включая английский, русский, французский, немецкий, итальянский, испанский, китайский и арабский;
  • iOS 17: добавлены новые языки, такие как датский, финский, шведский, иврит и другие.

Расшифровка работает по всему миру и остаётся бесплатной для всех пользователей. В Telegram подобной опцией могут пользоваться только Premium-подписчики.

Теги: 
Источник:
The GEEK, WhatsApp

Подпишись на The GEEK в Telegram!

Будь на шаг впереди!

Сейчас на главной

WhatsApp внедрил бесплатную расшифровку голосовых сообщений
сегодня в 20:46
Будущее планшетов Google Pixel оказалось под угрозой
сегодня в 18:56
Кошелек Steam теперь можно пополнить через Ozon Банк
сегодня в 13:55
Представлен nubia Z70 Ultra — флагман на Snapdragon 8 Elite с главной фишкой iPhone 16
сегодня в 12:21
Xiaomi провела ребрендинг Redmi
сегодня в 10:01
Apple выпустила новую бета-версию iOS 18.2
сегодня в 07:45
Xiaomi представила бюджетный смартфон Redmi A4 5G
вчера в 22:15
Россиянам вернут бесконтактную оплату с iPhone
вчера в 12:04
OPPO и OnePlus могут прекратить выпуск складных смартфонов
вчера в 10:17
Google выпустила первую бета-версию Android 16
вчера в 07:59

Обзоры на The GEEK