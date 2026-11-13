В сеть попали обращения пользователей в поддержку Telegram за 2025 год
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В сеть попали обращения пользователей в поддержку Telegram за 2025 год

Эксперты подозревают злоупотребление доступом со стороны волонтёров.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 14:16
В сеть попали обращения пользователей в поддержку Telegram за 2025 год

Специалисты BI.ZONE Threat Intelligence обнаружили на теневых площадках базу с персональными данными пользователей Telegram и текстами их обращений в службу поддержки за 2025 год.

По данным исследователей, массив содержит номера телефонов, идентификаторы аккаунтов, сведения об устройствах и описания проблем, с которыми пользователи обращались за помощью.

Наиболее вероятной причиной утечки эксперты называют злоупотребление доступом со стороны волонтёров Telegram. Они обрабатывают обращения пользователей, но, как утверждают в BI.ZONE, не связаны с компанией трудовыми договорами и соглашениями о конфиденциальности. При этом причастность волонтёров пока остаётся предположением.

Аналитики полагают, что база могла продаваться ограниченному кругу покупателей. Полученные сведения злоумышленники способны использовать для целевых мошеннических атак, в том числе на владельцев корпоративных аккаунтов и их контакты.

Количество скомпрометированных записей не раскрывается.

Специалисты рекомендуют не передавать поддержке конфиденциальные данные, реквизиты и коды доступа, а также включить двухэтапную аутентификацию с облачным паролем.

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