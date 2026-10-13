За вход 750 рублей: в России запустили мессенджер «Молния»
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За вход 750 рублей: в России запустили мессенджер «Молния»

За загрузку российско-китайского сервиса просят 750 рублей. Дополнительной подписки внутри приложения не будет.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 11:00
За вход 750 рублей: в России запустили мессенджер «Молния»

Российская «Ред Софт» и китайская Passion Tech выпустили мессенджер «Молния» для Android в RuStore. Приложение стоит 750 рублей, оплата взимается один раз при скачивании.

«Молния» объединяет мессенджер, социальную сеть, короткие видео, трансляции, платежи и покупки. По концепции сервис напоминает китайский WeChat и российский Max.

Разработчики объяснили платную модель расширенными лимитами на чаты, закрепления, папки и объём передаваемых данных. После покупки дополнительных платежей за функции приложения не предусмотрено.

Данные пользователей планируют хранить на серверах в Москве и Новосибирске. Разработчики также заявляют использование шифрования по российским стандартам.

Создатели рассчитывают привлечь около 15 млн пользователей в течение полутора лет после запуска.

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