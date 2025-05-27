WhatsApp спустя 15 лет выпустил приложение для iPad

У WhatsApp появилось полноценное приложение для iPad — спустя более 15 лет после запуска сервиса и выхода самого планшета. Уже сейчас его можно загрузить в App Store.

Презентация iPad в 2010 году.

Бета-версия тестировалась с 2023 года. Ранее пользователи могли использовать мессенджер только через веб-версию или приложения для macOS и Windows.

Теперь WhatsApp для iPad поддерживает ключевые функции iPadOS, включая Stage Manager, Split View и Slide Over — то есть может работать в режиме многозадачности вместе с другими приложениями.

Ну что ж, ещё пару десятилетий — и, возможно, появится версия для Apple Vision Pro.