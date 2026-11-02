Apple удалила 19 приложений для создания дипфейков
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Apple удалила 19 приложений со скрытыми сексуальными дипфейками

Сеть сервисов для создания дипфейков охватывала более 400 доменов и приложений.
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Редакция The GEEK сегодня в 19:17
Apple удалила 19 приложений со скрытыми сексуальными дипфейками

Apple удалила из App Store 19 приложений со скрытыми инструментами создания дипфейков сексуального и насильственного характера после получения результатов журналистского расследования.

Журналисты Wired раскрыли сеть из более чем 400 связанных доменов и приложений, предположительно созданную одной китайской организацией. Приложения сети были доступны в App Store и Google Play. Они маскировались под сервисы изучения языков, ИИ-тренеров и инструменты для добавления одежды на фотографии питомцев, такие как Viefur.

При определённых условиях серверная проверка активировала скрытый веб-интерфейс. Одним из возможных условий была установка приложения после перехода по рекламе дипфейков. Пользователи загружали фотографии, получали доступ к десяткам шаблонов изображений и видео и покупали кредиты для генерации.

Скрытые инструменты позволяли создавать сексуальные изображения и видео, в том числе сцены сексуального насилия и угроз с оружием. Часть приложений существовала около года. Они проходили проверки Apple, Google и Meta, несмотря на запрет вредоносных дипфейков в правилах этих компаний.

Apple заявила, что на момент проверки приложения соответствовали её правилам. После одобрения разработчики заменили содержимое подключённых сайтов порнографическими материалами и продвигали их через рекламу на сторонней платформе.

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