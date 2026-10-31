Режиссёр «Достать ножи» выпустил приложение для iPhone, которое превращает фото в кадры из кино

Режиссёр «Достать ножи» Райан Джонсон представил Chromagraph Camera, приложение для iPhone, которое использует те же методы обработки изображений, что и в его фильмах. В отличие от обычных фотофильтров, Chromagraph Camera работает непосредственно с исходными RAW-данными, формируя изображение с собственной цветопередачей и текстурой.

Джонсон рассказал, что первоначально заказал приложение для личного использования оператору Стиву Йедлину и разработчику Эрику Кэмерону. Режиссёр хотел получить камеру с собственной обработкой изображений и возможностью настраивать цвет, экспозицию, зернистость и свечение вокруг ярких объектов. Позже команда решила выпустить приложение для всех желающих. Правда, не бесплатно: Chromagraph Camera стоит $12,99.

В отличие от обычной камеры, Chromagraph Camera не показывает итоговую обработку в видоискателе. Увидеть готовый результат можно только после съёмки, в галерее, как при использовании плёночного фотоаппарата. Затем можно настроить цвет, тон и зернистость, сохранив задуманный авторами визуальный стиль.

Приложение сохраняет оригиналы в формате RAW в полном качестве, а в галерее показывает фотографии с применённой обработкой и внесёнными изменениями. Готовые снимки можно экспортировать в уменьшенном разрешении или автоматически сохранять в медиатеку iPhone в форматах JPEG и HEIC.

Chromagraph Camera уже имеет поддержку iPhone Duo и доступно в том числе в российском App Store.