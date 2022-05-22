WhatsApp перестанет поддерживать iOS 10 и iOS 11

WhatsApp перестанет работать на устаревших iPhone, а именно тех, что работают на iOS 10 и iOS 11. Об этом сообщает ресурс WABetaInfo.

Поддержка прекратится 24 октября 2022 года. Работать мессенджер перестанет на таких устройствах как iPhone 5 и 5C. Информация подтверждается и в самом центре помощи WhatsApp. Там говорится о минимальных требованиях к ОС — от iOS 12/Android 4.1 и выше.

Совсем скоро в июне, Apple проведет свою конференцию WWDC 2022. На ней компания представит iOS 16. Что известно о новой ОС почитать можно здесь.

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