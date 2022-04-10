iOS 16 получит глобальное обновление

Журналист Марк Гурман из Bloomberg поделился информацией об iOS 16, которую покажут на конференции WWDC 2022. По его словам, ожидается «крупное обновление».

Он сообщает, что новая iOS 16 значительно улучшит все главные функции ОС. В том числе обновятся уведомления и появятся новые функции отслеживания здоровья. Весомая прокачка функций здоровья и отслеживания активности коснется и watchOS 9. При этом, глобальных изменений в дизайне iOS 16 и watchOS 9 ждать не стоит.

Изменится и многозадачный интерфейс на iPadOS. С версией iPadOS 15 компания упростила использование функций многозадачности, но не так, как этого ожидали пользователи. Возможно, iPadOS 16 исправит это.

Также сообщается, что презентация очков смешанной реальности на WWDC 2022 не состоится. Несмотря на это, в бета-версии iOS 16 много упоминаний и взаимодействий с этим устройством. Предполагается, что очки покажут к анонсу iOS 17.

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