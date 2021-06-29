WhatsApp обзавёлся функцией работы на нескольких устройствах

WhatsApp в бета-версии под номером 2.21.14.1 для Android обзавёлся функцией одновременного использования одной учётной записи на нескольких устройствах.

После того как пользователь связал учётку с другими устройства, мессенджер всегда будет работать, даже если пользователь отключит устройство от сети. Всего таким образом, можно подключить до 4 дополнительных устройств. Напомню, что сейчас для использования веб-версии, нужно обязательно находиться в сети, чтобы избежать незапланированного отключения.

Не обошлось без ограничений. Например, пользователи с новых версий WhatsApp, не смогут отправлять и звонить тем, у кого используется предыдущая версия мессенджера. Также отмечается, что производительность на разных устройствах может быть значительно ниже, чем на смартфоне.

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