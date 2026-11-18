Rockstar Games заранее предусмотрела возможность расширения игрового мира Grand Theft Auto VI. Некоторые локации на карте Леониды создавались с расчётом на потенциальное использование в будущих обновлениях или новых сюжетных историях.

Как сообщает Kotaku, после более чем 130 часов прохождения журналист обнаружил несколько детально проработанных мест, которые практически не задействованы в основной кампании. Среди них оказались зоопарк, крупное кладбище, небольшой город на севере карты и два казино.

Оба казино присутствуют в игровом мире, однако попасть внутрь нельзя. Доступных азартных игр в GTA VI также нет, хотя подобные развлечения ранее появлялись в других частях серии.

Вице-президент Rockstar по дизайну Стивен Донкин объяснил, что азартные игры не вписывались в историю Джейсона и Люсии. Разработчики стремились сохранить экономический баланс, при котором деньги имеют реальную ценность, а герои постепенно улучшают своё финансовое положение.

По словам Донкина, карта GTA VI изначально создавалась с долгосрочной перспективой. Поэтому некоторые места оставили с возможностью использования в будущем, если возникнет соответствующая игровая или сюжетная необходимость.

При этом Rockstar пока не анонсировала сюжетные дополнения или конкретные планы по открытию закрытых локаций. Не исключено, что часть из них впоследствии задействуют в новых режимах или обновлениях, но официального подтверждения пока нет.