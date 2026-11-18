В Grand Theft Auto VI появилась полноценная система расхода топлива. Автомобили с бензиновыми двигателями теперь необходимо заправлять, а электромобили подключать к зарядным станциям. Журналисты Kotaku проверили, насколько быстро транспорт расходует топливо в обычных условиях.

Для эксперимента обозреватель Зак Цвизен выбрал несколько автомобилей и проехал по одному маршруту в окрестностях Вайс-Сити, стараясь избегать аварий и длительных остановок.

Результаты оказались следующими:

Обычный пикап полностью израсходовал бензин за 29 минут 8 секунд.

Спорткар Banshee опустошил бак за 18 минут 31 секунду.

Электромобиль, напоминающий Tesla Model 3, разрядился за 20 минут 23 секунды.

При этом пересечь всю карту GTA VI на автомобиле по основным дорогам можно менее чем за 15 минут, поэтому полного бака должно хватать на несколько продолжительных поездок.

Игра заранее предупреждает о заканчивающемся топливе. При снижении уровня бензина или заряда на компасе появляется ближайшая заправочная станция.

По словам журналиста, за более чем 130 часов прохождения GTA VI он лишь однажды остался без бензина и один раз разрядил электромобиль, не считая специальных испытаний.

Новая механика особенно заметна во время полицейских погонь. Если топливо закончится в неподходящий момент, придётся искать другой автомобиль или менять маршрут.