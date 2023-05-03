WhatsApp тестирует функцию переноса чатов с одного iPhone на другой без iCloud



WhatsApp тестирует новую функцию переноса чатов любого объема между iPhone без использования iCloud.

Пользователю нужно будет только скачать приложение мессенджера на новый iPhone и войти в свою учетную запись по номеру телефона. Затем на экране появится QR-код, который нужно отсканировать через приложение WhatsApp на старом iPhone. Перенос происходит не только всех чатов, но и фото, видео и других файлов.

Чтобы перенести чаты со старого iPhone нужно открыть «Настройки», далее «Чаты» и нажать кнопку «Перенос чатов на iPhone».

Тестируемая функция будет полезна тем, кто не покупает расширение памяти на iCloud и использует стандартные 5 Гб. Его, чаще всего, не хватает для создания резервных копий и полного переноса.