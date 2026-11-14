CNET проверяет шарнир iPhone Duo на прочность
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iPhone Duo испытали на прочность: первые проблемы возникли после 390 тысяч сгибаний

Вручную экран всё ещё можно было раскрыть полностью
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 07:00
iPhone Duo перестал полностью раскрываться в машине после 440 300 сгибаний

Журналисты CNET продолжают проверять прочность iPhone Duo с помощью специальной установки Fold-a-Phone, которая круглосуточно складывает и раскрывает смартфон.

После 440 300 циклов устройство перестало полностью раскрываться в машине. Первые изменения в работе шарнира исследователи заметили примерно после 390 000 сгибаний.

При автоматическом раскрытии смартфон не доходил до полностью открытого положения на 5–10 градусов. Вручную его по-прежнему можно было раскрыть до конца. Экран продолжал работать, трещин и других видимых повреждений не обнаружили.

К 13 ноября счётчик превысил 451 000 циклов, а испытание продолжалось. Его планируют остановить при отказе экрана, сбое датчиков или потере питания.

Результаты относятся к одному экземпляру iPhone Duo, который тестируют в лабораторных условиях. Apple пока не раскрыла официальные данные о ресурсе шарнира.

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