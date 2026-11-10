В iOS обнаружили брешь, которая ставит под угрозу криптовалюту пользователей

Криптовалютная биржа Binance предупредила владельцев iPhone об уязвимости iOS, позволяющей приложениям получать доступ к файлам других программ. Проблема затрагивает версии iOS 26 и 27, включая 26.7.1, 27.0.1 и 27.2.

Уязвимость получила название worse_query. Она позволяет обойти механизм изоляции приложений, который в обычных условиях запрещает одной программе читать данные другой. Исследователь под псевдонимом forcequit опубликовал на GitHub код, демонстрирующий проблему.

Под угрозой могут оказаться seed-фразы, приватные ключи криптокошельков и данные для входа в аккаунты, если они хранятся в доступных для чтения файлах приложений. При этом Binance подчёркивает, что уязвимость связана с самой iOS, а не с безопасностью криптобиржи.

Компания рекомендует удалить приложения, установленные из ненадёжных источников, и обновить операционную систему и программы. При подозрении на компрометацию кошелька пользователям советуют перевести средства на новый кошелёк, созданный на безопасном устройстве, а также завершить все активные сеансы входа.

9 ноября Apple выпустила iOS 27.2.1 с исправлениями безопасности. Однако в официальном описании обновления worse_query не упоминается, поэтому считать уязвимость устранённой пока нельзя.

Сведений об атаках с использованием worse_query или подтверждённых кражах криптовалюты на данный момент нет.