Экран iPhone 18e может вырасти до 6,3 дюйма
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iPhone 18e может получить экран 6,3 дюйма и аккумулятор от iPhone 18

Инсайдеры расходятся в прогнозах о диагонали дисплея
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 00:36
iPhone 18e может получить экран 6,3 дюйма и аккумулятор от iPhone 18

iPhone 18e может сравняться со стандартным iPhone 18 по размеру экрана и ёмкости аккумулятора. Согласно утечке, обе модели получат дисплеи диагональю 6,3 дюйма и одинаковую батарею. Схему внутреннего устройства смартфонов опубликовал инсайдер Fixed Focus Digital, утверждающий, что она в основном совпадает со сведениями его источников.

На схеме у обеих моделей указан аккумулятор на 4430 мА·ч. Инсайдер приводит батарею как пример взаимозаменяемых деталей, о которых рассказывал ранее. Прибавку свободного места внутри стандартной модели в пометках объясняют переработкой нижнего динамика и Taptic Engine.

Экран iPhone 18e диагональю 6,3 дюйма был бы заметно больше 6,1-дюймового дисплея iPhone 17e. Другой инсайдер, Digital Chat Station, ранее утверждал, что iPhone 18e сохранит OLED-панель диагональю 6,12 дюйма с частотой 60 Гц. Для стандартного iPhone 18 он называл экран 6,3 дюйма с частотой обновления до 120 Гц.

Камеры у моделей могут отличаться: на схеме у iPhone 18e одна задняя камера, а у стандартного iPhone 18 их две, включая сверхширокоугольную.

Ожидается, что iPhone 18e получит чип A20 вместо A19 из iPhone 17e. Выход iPhone 18e, базового iPhone 18 и iPhone Air 2 ожидается весной 2027 года.

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