Вышло черно-белое переиздание Batman: The Telltale Series
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Новости

Вышло черно-белое переиздание Batman: The Telltale Series

Компания Telltale Game продолжает перевыпуск своих хитов. В этот раз преобразился проект про Бэтмена – Telltale Batman.

Дополнение Batman Shadows Edition выполнено в мрачном нуарного стиле и черно-белой цветовой гамме. Также в лучшую сторону преобразились текстуры.

Переиздание уже доступно по всех популярных онлайн-магазинах. Правда с ними творится что-то неладное. Например, в Steam новинку можно приобрести как дешевых DLC за 133 рубля каждое. В Epic Games Store продаётся только одна версия – Batman Shadows Edition за 649 рублей.

Batman Shadows Edition 1

Самое интересное творится в Microsoft Store для Xbox One. В нем предлагается сразу три версии за $4, $5 и $30. Какая разница между двумя первыми версиями – неизвестно. А вот игроки на PlayStation 4 вообще оказались в пролёте.

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