Epic Games показала первую игру на Unreal Engine 6

Epic Games анонсировала Unreal Engine 6. Первое публичное упоминание нового движка прозвучало во время 15-го сезона Rocket League Championship Series.

Разработчики из Psyonix сообщили, что Rocket League перенесут на Unreal Engine 6. Вместе с анонсом показали короткий геймплейный ролик в реальном времени со слоганом «Новая эра».

В видео можно заметить более детализированное окружение, фотореалистичное освещение и улучшенную систему отражений. Пока Epic Games не раскрыла полный список технических возможностей Unreal Engine 6.

О разработке движка ранее говорил основатель Epic Games Тим Суини. В мае 2025 года он отмечал, что полноценный релиз Unreal Engine 6 может состояться в течение двух-трёх лет.

Ожидается, что новый движок снизит нагрузку на процессоры, улучшит производительность и поможет бороться со статтерами, которые часто критикуют в играх на Unreal Engine 5. Также ожидается интеграция ИИ-инструментов.

Одной из ключевых особенностей Unreal Engine 6 должна стать более глубокая интеграция технологий Fortnite. Речь идёт об инструментах UEFN, языке Verse и элементах экосистемы, которую Epic Games развивает вокруг Fortnite.

Первые версии Unreal Engine 6 для сторонних разработчиков ожидаются в 2027–2028 годах. Массовый выход игр на новом движке, вероятно, начнётся ближе к концу десятилетия.