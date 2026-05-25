Epic Games показала первую игру на Unreal Engine 6 | The GEEK
Новости

Epic Games показала первую игру на Unreal Engine 6

Первой игрой на новом движке станет Rocket League, а доступ для сторонних разработчиков ожидается не раньше 2027–2028 годов.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 09:57
Epic Games показала первую игру на Unreal Engine 6

Epic Games анонсировала Unreal Engine 6. Первое публичное упоминание нового движка прозвучало во время 15-го сезона Rocket League Championship Series.

Разработчики из Psyonix сообщили, что Rocket League перенесут на Unreal Engine 6. Вместе с анонсом показали короткий геймплейный ролик в реальном времени со слоганом «Новая эра».

В видео можно заметить более детализированное окружение, фотореалистичное освещение и улучшенную систему отражений. Пока Epic Games не раскрыла полный список технических возможностей Unreal Engine 6.

О разработке движка ранее говорил основатель Epic Games Тим Суини. В мае 2025 года он отмечал, что полноценный релиз Unreal Engine 6 может состояться в течение двух-трёх лет.

Ожидается, что новый движок снизит нагрузку на процессоры, улучшит производительность и поможет бороться со статтерами, которые часто критикуют в играх на Unreal Engine 5. Также ожидается интеграция ИИ-инструментов.

Одной из ключевых особенностей Unreal Engine 6 должна стать более глубокая интеграция технологий Fortnite. Речь идёт об инструментах UEFN, языке Verse и элементах экосистемы, которую Epic Games развивает вокруг Fortnite.

Первые версии Unreal Engine 6 для сторонних разработчиков ожидаются в 2027–2028 годах. Массовый выход игр на новом движке, вероятно, начнётся ближе к концу десятилетия.

Обсудить

Главное по теме

Игры Fortnite вернули в американский App Store спустя 5 лет

Apple одобрила заявку Epic Games на релиз игры для iOS в США.
Игры Epic Games бесплатно раздает пак из 500 анимаций персонажей Новости Apple заблокировала новую учётную запись разработчика Epic Games

Похожие материалы

LEGO Состоялся релиз LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight

Самая высокооценённая LEGO-игра в истории.

 GTA GTA VI выйдет 19 ноября, а её продвижение начнётся летом. Больше никаких переносов

Take-Two снова подтвердила дату выхода игры и сроки запуска рекламной кампании.

 Steam Valve удалила Beyond The Dark из Steam из-за вредоносного ПО

По данным специалиста по кибербезопасности, игра могла похищать пароли, данные браузера и криптовалюту пользователей.

 LEGO Ранний доступ к LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight уже стартовал

Полноценный релиз новой игры о Бэтмене состоится уже в пятницу.

Скидки и подборки

Лучшие компактные планшеты 2026: 5 моделей, которые помещаются в руку ИИ переезжает из приложений в карманы: 5 носимых гаджетов 2026, за которыми стоит следить 5 аксессуаров для iPhone, без которых Pro-модель работает на половину мощности 5 отличных смартфонов до 25 000 рублей, которые можно купить прямо сейчас 5 альтернатив WHOOP без подписки в 2026 году: какой безэкранный браслет выбрать Подарки на 8 Марта: лучшие идеи для любого бюджета от 3 000 до 19 000 ₽

Последние новости

Samsung готовит Galaxy Z Fold 8 Ultra и новый Fold 8 Wide Vivo выпустила бюджетный Y600 Turbo с внушительной батареей на 9020 мАч Xiaomi готовит к выходу Smart Band 11 Huawei представит серию Nova 16 в Китае 1 июня Мужчина поверил в отношения с нейросетью и потерял связь с реальностью Все новости
Тренд
iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублейiQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублей

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор iQOO 15R: честный субфлагман или просто крепкий середняк?

    Обзоры

  2. Обзор Realme 16 5G: тонкий, живучий, с зеркалом. Баловство или гениальная идея?

    Обзоры

  3. Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: настоящий фотофлагман, у которого всего одна проблема

    Обзоры

  4. Обзор HONOR 600 Lite: удачная работа над ошибками с ложкой дёгтя

    Обзоры

  5. iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман с вентилятором внутри

    Обзоры

  6. Обзор Baseus Inspire XH1: оранжевые наушники с тюнингом от Bose и автономностью на две недели

    Обзоры
Смотреть все обзоры