Китай разрешил Apple встроить ИИ-модель Qwen в iPhone
Новости

Китай разрешил Apple встроить ИИ-модель Qwen в iPhone

Qwen и Tongyi Wanxiang появились в документах для iPhone Duo, iPhone 18 Pro и других моделей с поддержкой Apple Intelligence.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 23:19
Apple получит одобрение на использование Alibaba Qwen в Apple Intelligence для iPhone Duo

Китайские регуляторы разрешили интеграцию моделей Alibaba в iPhone, продаваемые на местном рынке. Обновлённые разрешения на доступ к сети для iPhone Duo, iPhone 18 Pro и ряда других моделей содержат регистрационные номера Apple Intelligence, Tongyi Qianwen и Tongyi Wanxiang.

Qwen отвечает за работу с текстом и другими ИИ-задачами, а Tongyi Wanxiang специализируется на генерации изображений и видео. Их интеграция позволит Apple запустить часть функций Apple Intelligence в Китае с использованием локальных моделей.

Apple Intelligence до сих пор официально не работает в материковом Китае, несмотря на получение первых регуляторных разрешений летом. Для запуска генеративных ИИ-функций иностранным компаниям необходимо использовать решения, соответствующие требованиям местного законодательства.

Ранее Alibaba подтверждала, что Qwen будет интегрирован в возможности Apple Intelligence для пользователей iOS, iPadOS, macOS и visionOS в Китае.

Одним из первых устройств с новой системой должен стать складной iPhone Duo. Предзаказы на него в Китае откроются 16 октября, продажи начнутся 23 октября. При этом Apple пока не объявляла точную дату запуска Apple Intelligence в материковом Китае.

Обсудить

Главное по теме

Новости JP Morgan: спрос на iPhone 18 Pro выше, чем на 17 Pro

Перенос обычного iPhone 18 на 2027 год подталкивает часть покупателей к более дорогим моделям.
Новости В России стартовали продажи iPhone 18: самой популярной моделью стал iPhone 18 Pro Max Новости iOS 27.2 выйдет в конце октября и принесёт новые функции для iPhone

Похожие материалы

Alibaba Alibaba выпустила ИИ-очки Qwen N1 с оплатой по радужке глаза

Встроенная 50-Мп камера и голосовой помощник.

 Apple Apple заставит разработчиков адаптировать приложения под iPhone Duo

Тот случай, когда действительно лучше подождать. Пользователям Android такая забота и не снилась.

 iPhone Ugreen превратила чехол для iPhone 18 Pro в цветной E-Ink-дисплей

На дополнительный дисплей можно вывести собственную картинку, а после обновления изображение остаётся видимым без расхода энергии.

 iPhone Яндекс улучшил блокировку спам-звонков на iPhone

Определитель номера теперь проверяет входящие вызовы по онлайн-базе в реальном времени и может заблокировать нежелательный звонок до ответа…

Скидки и подборки

Телефон не сядет к последней паре: 5 гаджетов, которые упрощают учёбу Что купить для дома: 5 приборов, которые экономят время каждый день Как перестать зависеть от Apple и Google: 9 приложений, которые переживут смену телефона В поход, на велосипед и к костру: 7 неубиваемых портативных колонок для улицы Асфальт, вода и грязь им не указ: 5 защищённых смартфонов на все случаи жизни Умный дом с нуля: 5 гаджетов для квартиры без сложной настройки

Последние новости

Яндекс восстановил большую часть функций Алисы AI и умных устройств В Google Play обнаружили поддельный Chrome, который ворвался в топ-выдачи Утечка: «умные» очки Samsung Galaxy Glasses показали в 26 вариантах дизайна Xiaomi представила REDMI Note 17 Pro Refresh Edition — новые расцветки и даунгрейд вариантов памяти Инженера OpenAI арестовали за жучок в переговорной руководства Все новости
Тренд
iPhone 18 Pro vs iPhone 17 Pro5 гаджетов, которые упрощают учёбуНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаЗаменяем AirDrop на что-то интересноеiPhone 18 Pro vs iPhone 17 Pro5 гаджетов, которые упрощают учёбуНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаЗаменяем AirDrop на что-то интересное

Последние обзоры

Смотреть все →
Новый HONOR Watch 6: можно ли забыть о зарядке на две недели?

12 октября · Honor

HONOR Watch 6: можно ли забыть о зарядке на две недели?

Проверяем, насколько удачно HONOR совместила автономность и повседневные функции.
  1. 09 Окт

    Polaris

    Сам едет, сам моет, сам чистится. Обзор Polaris PVCW 8090

    Сам едет, сам моет, сам чистится. Обзор Polaris PVCW 8090
  2. 07 Окт

    3D-печать

    Зачем покупать, если можно напечатать? Обзор Bambu Lab A2L

    Зачем покупать, если можно напечатать? Обзор Bambu Lab A2L
  3. 01 Окт

    Samsung

    Samsung вернула большой «плюс», и не зря. Обзор Galaxy Tab S12+

    Samsung вернула большой «плюс», и не зря. Обзор Galaxy Tab S12+
  4. 28 Сен

    MSI

    RTX 5070 на полную: обзор MSI Crosshair A16 HX с Ryzen 9 и экраном 240 Гц

    RTX 5070 на полную: обзор MSI Crosshair A16 HX с Ryzen 9 и экраном 240 Гц
  5. 28 Сен

    Honor

    Роняйте, мочите, забывайте зарядить. Обзор HONOR Turbo

    Роняйте, мочите, забывайте зарядить. Обзор HONOR Turbo
Смотреть все обзоры →