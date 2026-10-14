Китай разрешил Apple встроить ИИ-модель Qwen в iPhone

Китайские регуляторы разрешили интеграцию моделей Alibaba в iPhone, продаваемые на местном рынке. Обновлённые разрешения на доступ к сети для iPhone Duo, iPhone 18 Pro и ряда других моделей содержат регистрационные номера Apple Intelligence, Tongyi Qianwen и Tongyi Wanxiang.

Qwen отвечает за работу с текстом и другими ИИ-задачами, а Tongyi Wanxiang специализируется на генерации изображений и видео. Их интеграция позволит Apple запустить часть функций Apple Intelligence в Китае с использованием локальных моделей.

Apple Intelligence до сих пор официально не работает в материковом Китае, несмотря на получение первых регуляторных разрешений летом. Для запуска генеративных ИИ-функций иностранным компаниям необходимо использовать решения, соответствующие требованиям местного законодательства.

Ранее Alibaba подтверждала, что Qwen будет интегрирован в возможности Apple Intelligence для пользователей iOS, iPadOS, macOS и visionOS в Китае.

Одним из первых устройств с новой системой должен стать складной iPhone Duo. Предзаказы на него в Китае откроются 16 октября, продажи начнутся 23 октября. При этом Apple пока не объявляла точную дату запуска Apple Intelligence в материковом Китае.