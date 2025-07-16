Месяц с HUAWEI WATCH FIT 4: плюсы, минусы и стоит ли покупать

Умные часы больше не обязаны стоить как флагманский смартфон. HUAWEI WATCH FIT 4 — наглядное тому подтверждение. Это не совсем браслет и ещё не полноценные смарт-часы, но для многих именно такой гибрид может стать идеальным вариантом. Я ношу их больше месяца и теперь понимаю, стоит ли тратить на них 11 тысяч.

5 причин купить WATCH FIT 4

Внешний вид, который не стыдно показать

WATCH FIT 4 получили современный, но аккуратный дизайн, который подойдет под любой стиль. При этом тонкий и легкий корпус делают смарт-часы незаметными за запястье.

Экран виден даже на солнце

Яркий (до 2000 нит) и насыщенный 1,82-дюймовый AMOLED-дисплей обеспечивает отличную читаемость даже под прямыми солнечными лучами. Цвета выглядят живо, а детализация на высоте.

Жизнь без розетки

Еще одним плюсом WATCH FIT 4 является их автономность. При активном использовании часы способны проработать 6-7 дней без подзарядки — с тренировками, уведомлениями и мониторингом показателей здоровья и сна.

Больше 100 режимов: от йоги до рыбалки

Они предлагают более 100 режимов тренировки: бег, йога, силовые, плавание и другие. Даже есть киберспорт, рыбалка и качание на качелях (серьёзно). С водными видами спорта проблем нет, часы водонепроницаемые (5 ATM), поэтому можно использовать их в бассейне или другом водоеме.

Отдельного внимания заслуживают функции для отслеживания состояния здоровья. Часы постоянно следят за пульсом, уровнем кислорода в крови, ритмом сердца, сном и даже стрессом и эмоциями, а также делятся рекомендациями. Например, когда я нервничал, то WATCH FIT 4 предложили выполнить дыхательные упражнения — казалось бы, мелочь, а приятно.

Реально работающие смарт-функции

Кроме того, можно принимать и совершать звонки с запястья, управлять воспроизведением музыки на смартфоне, а также получать уведомления из различных приложений и отвечать на них прямо с устройства.

5 причин не покупать HUAWEI WATCH FIT 4

Несмотря на все достоинства, WATCH FIT 4 имеют и некоторые недостатки, которые стоит учитывать перед покупкой:

Ограничения по системе

Если вы являетесь пользователем iPhone, будьте готовы к тому, что не все функции часов будут доступны. В частности, нет быстрых ответов на сообщения с устройства.

NFC только для Huawei Pay

Ограниченный NFC-модуль. Хотя наличие NFC-модуля является плюсом, его ограниченная функциональность (только Huawei Pay) может разочаровать.

Микрофон с шумами

Микрофон улавливает посторонние звуки. Важная особенность для тех, кто планирует часто использовать часы для общения.

Жёсткая привязка к приложению

Для работы часов обязательно нужно установить приложение на смартфон, синхронизировать данные через Bluetooth и регулярно подключаться к интернету.

Кому подойдут HUAWEI WATCH FIT 4

Если вы регулярно занимаетесь спортом

Следите за шагами, пульсом, сном и просто хотите быть в тонусе — WATCH FIT 4 точно зайдут, благодаря широкому набору спортивных режимов и функций мониторинга здоровья. Причем все это работает точно и стабильно.

Нужен фитнес-трекер с расширенными функциями

Часы точно подойдут тем, кто ищет фитнес-трекер с расширенными функциями. Гаджет позволяет принимать звонки, читать уведомления, управлять музыкой — удобно, когда телефон в рюкзаке или сумке. По сути это делает их полноценными смарт-часами, но с некоторыми нюансами.

Недорогая альтернатива Apple Watch

WATCH FIT 4 легкие, аккуратные и выглядят современно. Они подойдут тем, кто ищет стильные умные часы в стиле Apple Watch. И плюс — часы действительно тонкие, на руке практически не ощущаются.

Не хотите много тратить на умные часы

Часы стоит купить и тем, кто не хочет тратить много на умные часы. Цена в 11 тыс. рублей — один из самых приятных моментов. За те функции, что здесь есть, это очень достойный вариант.

Кому не стоит покупать HUAWEI WATCH FIT 4

Несмотря на удачное сочетание дизайна, автономности и функциональности, WATCH FIT 4 — не универсальный гаджет. Есть случаи, когда покупка этих часов может не оправдать ожиданий.

Если вы профессионал

Если вы занимаетесь спортом на профессиональном уровне и от часов ждете максимальной точности, расширенной аналитики и возможности подключения внешних датчиков — лучше сразу смотреть в сторону более продвинутых спортивных моделей. Например, рассмотрите Suunto Race S (обзор) или что-то от Garmin.

Нужны полноценные уведомления

Если для вас важно полноценно управлять уведомлениями, отвечать на сообщения и использовать голосовые функции на iPhone — рекомендую присмотреться к Apple Watch или другим моделям с полной iOS-совместимостью.

Хотите устанавливать приложения

Также не стоит их покупать тем, кто рассчитывает на полноценные смарт-часы. На WATCH FIT 4 нельзя установить сторонние приложения — ни музыкальные стриминги, ни карты, ни мессенджеры.

WATCH FIT 4 не претендуют на флагманский статус, но делают почти всё, что нужно от умных часов. Для своей цены — отличный вариант, если знаешь, чего ждёшь. Полный обзор HUAWEI WATCH FIT 4 доступен по ссылке.



