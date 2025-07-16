Статьи

Месяц с HUAWEI WATCH FIT 4: плюсы, минусы и стоит ли покупать

Умные часы больше не обязаны стоить как флагманский смартфон. HUAWEI WATCH FIT 4 — наглядное тому подтверждение. Это не совсем браслет и ещё не полноценные смарт-часы, но для многих именно такой гибрид может стать идеальным вариантом. Я ношу их больше месяца и теперь понимаю, стоит ли тратить на них 11 тысяч.

5 причин купить WATCH FIT 4

Внешний вид, который не стыдно показать

  • WATCH FIT 4 получили современный, но аккуратный дизайн, который подойдет под любой стиль. При этом тонкий и легкий корпус делают смарт-часы незаметными за запястье.

Экран виден даже на солнце

  • Яркий (до 2000 нит) и насыщенный 1,82-дюймовый AMOLED-дисплей обеспечивает отличную читаемость даже под прямыми солнечными лучами. Цвета выглядят живо, а детализация на высоте.

Жизнь без розетки

  • Еще одним плюсом WATCH FIT 4 является их автономность. При активном использовании часы способны проработать 6-7 дней без подзарядки — с тренировками, уведомлениями и мониторингом показателей здоровья и сна.

Больше 100 режимов: от йоги до рыбалки

  • Они предлагают более 100 режимов тренировки: бег, йога, силовые, плавание и другие. Даже есть киберспорт, рыбалка и качание на качелях (серьёзно). С водными видами спорта проблем нет, часы водонепроницаемые (5 ATM), поэтому можно использовать их в бассейне или другом водоеме.
  • Отдельного внимания заслуживают функции для отслеживания состояния здоровья. Часы постоянно следят за пульсом, уровнем кислорода в крови, ритмом сердца, сном и даже стрессом и эмоциями, а также делятся рекомендациями. Например, когда я нервничал, то WATCH FIT 4 предложили выполнить дыхательные упражнения — казалось бы, мелочь, а приятно.

Реально работающие смарт-функции

  • Кроме того, можно принимать и совершать звонки с запястья, управлять воспроизведением музыки на смартфоне, а также получать уведомления из различных приложений и отвечать на них прямо с устройства.

5 причин не покупать HUAWEI WATCH FIT 4

Несмотря на все достоинства, WATCH FIT 4 имеют и некоторые недостатки, которые стоит учитывать перед покупкой:

Ограничения по системе

  • Если вы являетесь пользователем iPhone, будьте готовы к тому, что не все функции часов будут доступны. В частности, нет быстрых ответов на сообщения с устройства.

NFC только для Huawei Pay

  • Ограниченный NFC-модуль. Хотя наличие NFC-модуля является плюсом, его ограниченная функциональность (только Huawei Pay) может разочаровать.

Микрофон с шумами

  • Микрофон улавливает посторонние звуки. Важная особенность для тех, кто планирует часто использовать часы для общения.

Жёсткая привязка к приложению

  • Для работы часов обязательно нужно установить приложение на смартфон, синхронизировать данные через Bluetooth и регулярно подключаться к интернету.

Кому подойдут HUAWEI WATCH FIT 4

Если вы регулярно занимаетесь спортом

  • Следите за шагами, пульсом, сном и просто хотите быть в тонусе — WATCH FIT 4 точно зайдут, благодаря широкому набору спортивных режимов и функций мониторинга здоровья. Причем все это работает точно и стабильно.

Нужен фитнес-трекер с расширенными функциями

  • Часы точно подойдут тем, кто ищет фитнес-трекер с расширенными функциями. Гаджет позволяет принимать звонки, читать уведомления, управлять музыкой — удобно, когда телефон в рюкзаке или сумке. По сути это делает их полноценными смарт-часами, но с некоторыми нюансами.

Недорогая альтернатива Apple Watch

  • WATCH FIT 4 легкие, аккуратные и выглядят современно. Они подойдут тем, кто ищет стильные умные часы в стиле Apple Watch. И плюс — часы действительно тонкие, на руке практически не ощущаются.

Не хотите много тратить на умные часы

  • Часы стоит купить и тем, кто не хочет тратить много на умные часы. Цена в 11 тыс. рублей — один из самых приятных моментов. За те функции, что здесь есть, это очень достойный вариант.  

Кому не стоит покупать HUAWEI WATCH FIT 4

Несмотря на удачное сочетание дизайна, автономности и функциональности, WATCH FIT 4 — не универсальный гаджет. Есть случаи, когда покупка этих часов может не оправдать ожиданий.

Если вы профессионал

  • Если вы занимаетесь спортом на профессиональном уровне и от часов ждете максимальной точности, расширенной аналитики и возможности подключения внешних датчиков — лучше сразу смотреть в сторону более продвинутых спортивных моделей. Например, рассмотрите Suunto Race S (обзор) или что-то от Garmin.

Нужны полноценные уведомления

  • Если для вас важно полноценно управлять уведомлениями, отвечать на сообщения и использовать голосовые функции на iPhone — рекомендую присмотреться к Apple Watch или другим моделям с полной iOS-совместимостью.

Хотите устанавливать приложения

  • Также не стоит их покупать тем, кто рассчитывает на полноценные смарт-часы. На WATCH FIT 4 нельзя установить сторонние приложения — ни музыкальные стриминги, ни карты, ни мессенджеры.

WATCH FIT 4 не претендуют на флагманский статус, но делают почти всё, что нужно от умных часов. Для своей цены — отличный вариант, если знаешь, чего ждёшь. Полный обзор HUAWEI WATCH FIT 4 доступен по ссылке.


👍 Хочешь больше? Подпишись на наш Telegram-канал
Теги: 
Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Huawei представила глобальную версию Pura 80. Без HarmonyOS и с урезанной батареей
HUAWEI представила серию камерофонов Pura 80
Huawei выпустит первый универсал на базе HarmonyOS осенью 2025 года
В России открыли предзаказ на новый планшет HUAWEI MatePad Pro 12,2”
Обзор HUAWEI WATCH FIT 4: почти как флагман, но вдвое дешевле
Huawei Mate XT 2 получит сверхпрочное стекло и станет надёжнее предшественника
Список смартфонов и планшетов Huawei, которые обновятся до HarmonyOS 5.1
Huawei представила флагманскую линейку смартфонов Pura 80
HUAWEI открыла предзаказ на смартфоны серии Pura 80
Флагманская линейка HUAWEI Pura 80 получила дату выхода
Продажи умных часов HUAWEI WATCH 5 и WATCH FIT 4 начались в России
В Россию приехали iQOO Z10 и Neo 10
Анонс Huawei MateBook Fold — ноутбук со складным экраном на HarmonyOS
Huawei представила смартфоны Nova 14, Nova 14 Pro и Nova 14 Ultra
HUAWEI начала продажи новых Watch 5, Watch Fit 4 и FreeBuds 6 в России
Huawei Nova 14 появился на официальных пресс-тизерах
Huawei nova Y63 появился у ритейлеров с урезанными характеристиками и ценой выше предшественника
Huawei и Honor заняли почти весь топ AnTuTu по удовлетворённости пользователей
Huawei представила смарт-очки Smart Glasses 2 с ИИ и титановыми оправами
Продажи браслета HUAWEI Band 10 и наушников HUAWEI FreeArc стартовали в России

Комментарии в Telegram

Подборки

Обзоры на The GEEK