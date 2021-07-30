Выпущена первая бета-версия Windows 11

Microsoft выпустила первую бета-версию Windows 11. Ранее она была доступна только в формате Dev preview, что означает версию для разработчиков. А это, в свою очередь, означает большое число багов и ошибок. Бета-версия же куда стабильнее.

Для её установки нужно подключиться к каналу тестирования ПО Microsoft, а компьютер должен соответствовать аппаратным требованиям. Обычно переход из канала для разработчиков в канал для бета-тестирования требует переустановки ОС, но пока что, на «короткий период времени», можно обойтись одной перезагрузкой.

Пока не сообщается об отличиях новой версии системы для канала Beta. Скорее всего, они будут получать обновления реже.

Отметим, что релиз ожидается осенью, так что такой скорый выход беты не должен вызывать удивления.