«Википедию» могут частично заблокировать в России

В ближайшие один-два года в России могут частично заблокировать «Википедию». Такое мнение в беседе с ТАСС высказал зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.

Речь идет о материалах, которые, как считает депутат, намеренно искажают исторические факты и некорректны по отношению к тому или иному государству.

Свинцов отметил, что в России уже сформировалось отношение к «Википедии» как к второстепенному источнику информации. В связи с этим, по его мнению, в ближайшие годы власти могут принять решение о блокировке отдельных страниц, связанных с историей России.

Депутат подчеркнул, что подобные меры со стороны Роскомнадзора могут быть оправданы необходимостью сохранения «исторической справедливости». При этом он признал, что создание полноценного аналога «Википедии» — задача крайне сложная.

В Госдуме также допустили, что к сентябрю 2026 года на территории России будет заблокирован Telegram. Это решение может быть принято на фоне предстоящих выборов.