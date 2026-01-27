«Википедию» могут частично заблокировать в России | The GEEK
close
Новости

«Википедию» могут частично заблокировать в России

Велика вероятность, что под блокировку попадут конкретные материалы, связанные с историей России.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 15:16

В ближайшие один-два года в России могут частично заблокировать «Википедию». Такое мнение в беседе с ТАСС высказал зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.

Речь идет о материалах, которые, как считает депутат, намеренно искажают исторические факты и некорректны по отношению к тому или иному государству.

Свинцов отметил, что в России уже сформировалось отношение к «Википедии» как к второстепенному источнику информации. В связи с этим, по его мнению, в ближайшие годы власти могут принять решение о блокировке отдельных страниц, связанных с историей России.

Депутат подчеркнул, что подобные меры со стороны Роскомнадзора могут быть оправданы необходимостью сохранения «исторической справедливости». При этом он признал, что создание полноценного аналога «Википедии» — задача крайне сложная.

В Госдуме также допустили, что к сентябрю 2026 года на территории России будет заблокирован Telegram. Это решение может быть принято на фоне предстоящих выборов.

id·218367·20260127_1516
ФСБ разрешат отключать в России интернет и мобильную связь
Госдума: Telegram могут заблокировать в России к сентябрю 2026 года
Запретить нейросети для раздевания по фото хотят в России
В России создадут реестры курьеров и служб доставки
Стало известно, когда 5G появится в России
Хочу выбросить iPhone и перейти на Android. Почему пользоваться айфоном в России стало мучением
WhatsApp окончательно заблокируют в России в 2026 году
Asus прекратила обслуживание устройств с международной гарантией в России
В России подорожают товары с зарубежных маркетплейсов
«Дом.ру» второй раз за год поднимает цены на домашний интернет на 20%

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор OnePlus 15R: флагман попроще, но не хуже

    Обзоры

  2. Самый компактный MagSafe-повербанк? Обзор Baseus PicoGo AM31

    Обзоры

  3. Обзор OPPO A6 Pro: сутки в ледяной капсуле

    Обзоры

  4. Обзор Realme 15 5G: новый хит или очередной середняк?

    Обзоры

  5. Обзор Xiaomi 15T: неужели он действительно лучше многих флагманов?

    Обзоры

  6. Обзор Яндекс Станция 3: играет светом не хуже звука

    Обзоры
Смотреть все обзоры