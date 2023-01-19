«Википедия» обновила дизайн сайта впервые за 10 лет

В «Википедии» провели первый за 10 лет редизайн и обновили внешний вид сайта. В новой версии появился быстрый доступ к разделам поиска и статей. Также появилось оглавление, которое теперь остаётся в видимой части страницы.

Также разработчики увеличили шрифт, боковая панель теперь убирается, а общий дизайн выглядит намного более аккуратным. Впрочем, есть возможность вернуть его, если нравится классический вариант.

Сначала обновление появилось только для англоязычной версии, затем его развернули для 300 из 318 активных языков на сайте.

При этом отмечено, что функциональность не изменилась. Как отмечается, добровольцы-тестировщики искали информацию на 30% чаще и прокручивали результаты на 15% меньше, чем на старой версии.

Также заявлено, что это не финальная версия дизайна, он может измениться в будущем.