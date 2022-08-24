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Новости

Российская энциклопедия «Руниверсалис» отключилась почти сразу после запуска

Вчера была запущена первая версии энциклопедии «Руниверсалис», которая должна заменить «Википедию». Этот проект «уважает традиционные ценности» и создаётся силами российских редакторов «Википедии».

Однако почти сразу после запуска «Руниверсалис» перестала работать. При попытке войти на сайт выдаётся сообщение о 403-й ошибке (отказано в доступе). Причина пока неизвестна, как и примерные сроки перезапуска сайта.

Ранее сообщалось, что на момент запуска в энциклопедии насчитывалось около 8722 публикаций. Сколько их будет после полноценного запуска — неизвестно.

В июле Роскомнадзор потребовал от российских поисковых систем отмечать «Википедию» как нарушителя законов РФ.

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Источник:
Руниверсалис
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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