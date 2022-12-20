Российский аналог «Википедии» запустят в начале 2023 года

Сайт «Знания», который должен заменить «Википедию» в России официально запустят в начале 2023 года. Об этом рассказал глава Минцифры Максут Шадаев.

Шадаев также рассказал, что сейчас в отечественной энциклопедии уже находится 100 тысяч статей. По его словам, главная цель — запустить собственный сайт, который ведомство рекомендует использовать вместо «Википедии».

Сама «Википедия» блокироваться в России не будет, но Минцифры планирует «попросить сделать так», чтобы в поисковой выдаче у «Знаний» был приоритет перед «Википедией».

Сейчас сайт «Знания» доступен в тестовом режиме, а его запуск состоялся в июне 2022 года на базе Большой российской энциклопедии.

Кроме того, в августе запустился первый аналог «Википедии» энциклопедия «Руниверсалис», где «уважают традиционные ценности».