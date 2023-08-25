Видео: realme троллит Nothing Phone в новом видеотизере флагмана GT5

Бренд realme продолжает активно вести промо-кампанию флагмана GT5, выход которого будет приурочен к памятному событию — 5 лет присутствия бренда на рынке. На днях компания рассказала о его фишках и особенностях и раскрыла дизайн смартфона опубликовав качественные фотографии. Сегодня вендор пошёл ещё дальше, показав в видеотизере работу RGB-подсветки в стиле мигающих глифов как у смартфонов Nothing.

По словам компании, RGB-подсветка получила четыре светодиодные полоски, которые предоставляют пользователю 26 вариантов стиля свечения, а также мигание в музыкальный ритм мелодии. Кроме этого, сообщается, что будет 10 приложений, которые смогут использовать индикацию для уведомлений, включая контакты смартфона.

Презентация realme GT5 запланирована на 28 августа.

Напомним, недавно мы написали материал, в котором описали все известные технические характеристики, приписываемые смартфону инсайдерами.