Характеристики и дизайн флагмана realme GT5 полностью раскрыты

В Сети уже неоднократно «всплывала» информация, что до конца этого месяца будет представлен флагман realme GT5. Качественным изображением этого девайса поделился авторитетный инсайдер Digital Chat Station.

Судя по опубликованной фотографии, смартфон получил плоский дисплей с узкими рамками и фронтальной камерой в вырезе по центру экрана. Также видно, что рамка устройства выполнена, скорее всего не из пластика, она блестит как полированная сталь.

Кроме это, есть изображения из базы регулятора TENAA, а также один рендер:

Что касается характеристик realme GT5, источник утверждает, что девайс получит 6,74-дюймовой OLED-дисплей с разрешением 1,5K, флагманский чип Snapdragon 8 Gen 2, который будет работать в паре с высокоскоростной оперативной памятью стандарта LPDDR5x объёмом до 24 ГБ и хранилищем типа UFS 4.0 до 1 ТБ. Основной блок камер предложит три сенсора во главе с 50-мегапиксельным датчиком Sony IMX890, шириком на 8 Мп и макро-заглушкой на 2 Мп. Фронтальная камера оснащена 16-мегапиксельным сенсором.

Помимо этого, смартфон будет доступен в двух конфигурациях: первая получит аккумулятор на 4600 мАч с поддержкой сверхбыстрой зарядки на 240 Вт, а второй вариант оснащён более ёмкой батареей объёмом 5200 мАч, но менее быстрой зарядкой мощностью 150 Вт.

Ожидается, что презентация realme GT5 состоится до конца этого месяца.