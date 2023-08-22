Фишки и особенности флагмана realme GT5. Геймеры и гики оценят

Вчера был анонсирован флагман realme GT5, а сегодня компания поделилась ключевыми характеристиками и рассказала о его фишках и особенностях.

Судя по опубликованным тизерам, девайс получил разогнанную до 3,2 ГГц однокристальную систему Snapdragon 8 Gen 2, которая работает в паре с высокоскоростной оперативной памятью стандарта LPDDR5x объёмом до 24 Гб и хранилищем типа UFS 4.0 до 1 ТБ.

По словам компании, при помощи технологии Whirlwind Engine 2.0 смартфон сможет держать в памяти до 76 запущенных приложений. Кроме этого, в устройстве будет реализовано программное обеспечение для гиков, которое позволит пользователю выбирать оптимальную частоту процессора в диапазоне от 2.0 до 3,2 ГГц. Это позволит добиться оптимального баланса между нужной производительностью и временем автономной работы.

Для любителей мобильного гейминга смартфон предложит независимую игровую среду, которая позволяет резервировать и быстро освобождать память устройства, а также выставлять нужные приоритеты по работе системы. В игровом режиме можно будет блокировать входящие звонки и выбирать запущенные в фоне игры, которые система не сможет выгружать из оперативной памяти.

Помимо этого, смартфон получил высокоскоростную матрицу с частотой обновления 144 Гц и разрешением 1.5K, а для повышения качества изображения, в устройстве реализован независимый дисплейный чип PixelWorks X7. По словам компании, девайс гарантированно работает в 110 популярных играх при разрешении 1.5K и частотой 144 Гц.

Презентация realme GT5 состоится 28 августа.

Напомним, вчера мы написали материал, в котором опубликовали инсайдерские изображения realme GT5, а также описали технические характеристики, приписываемые смартфону сетевыми информаторами.