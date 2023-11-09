Valve анонсировала Steam Deck с OLED-экраном и 1 ТБ памяти

Неожиданно для всех Valve представила новую модель портативной консоли Steam Deck. Главными фишками устройства является OLED-экран и улучшенная автономность. Анонсированы сразу три версии консоли: базовые – на 512 ГБ и на 1 ТБ, Limited Edition – на 1 ТБ в особенном дизайне.

Устройства оснащены 7,4-дюймовым HDR OLED-экраном (1280х800, 90 Гц), батареей на 50 Вт·ч, которая позволяет играть от 3 до 12 часов, быстрой зарядкой, модулем Wi-Fi 6E, 6-нанометровым процессором Zen 2 4c/8t (2,4-3,5 ГГц) и 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5. Помимо увеличенного хранилища старшая версия получила специальное антибликовое стекло.

Кроме того, представлена ограниченная серия Steam Deck OLED Limited Edition на 1 ТБ, которая получила особый дизайн – полупрозрачный корпус. Количество ограничено, модель доступна для заказа в США и Канаде.

Цены следующие:

512 ГБ – $549 (~50500 рублей)

1 ТБ – $649 (~59700 рублей)

1 ТБ (Limited Edition) – $649 (~59700 рублей)