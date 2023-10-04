В Японии испытают лекарство для роста новых зубов

Японские ученые создали препарат для стимуляции роста новых зубов. Клинические испытания начнутся в июле 2024 года, а к 2030 году планируется вывести лекарство на рынок.

Препарат, разработанный Toregem BioPharma, основан на антителах, которые блокируют ответственный за рост зубов ген, и влияет на «зубные зачатки». По словам разработчиков препарата, одной инъекции будет достаточно для создания «новой» улыбки.

С 2025 года фармацевтическая компания планирует также начать испытывать лекарство на детях от 2 до 6 лет с анодентией (частичное или полное отсутствие зубов в ротовой полости). Эксперименты на животных показали обнадеживающие результаты.

В случае положительных результатов в рамках испытаний на людях, новое средство может предложить альтернативу традиционным методам восстановления зубов. Оно будет особенно полезным для людей с редкими заболеваниями ротовой полости, а также для тех, кто страдает от кариеса.