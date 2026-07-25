SpaceX впервые вывела на орбиту настоящие спутники Starlink на Starship

SpaceX провела очередной испытательный полёт Starship — самой большой и мощной ракеты в мире. Это уже 13-й по счёту запуск, но первый, в котором вместо весогабаритных макетов на борту были настоящие спутники Starlink.

Ракета стартовала с площадки Starbase в Техасе. Это уже второй полёт обновлённой версии корабля — Starship V3, с которой SpaceX связывает будущие орбитальные миссии. Первую попытку запуска на этой неделе пришлось отменить прямо после зажигания двигателей ускорителя — теперь неполадку устранили.

На борту находились 20 спутников Starlink нового поколения V3 — впервые не макеты, а полностью рабочие аппараты. Starship вывел их на расчётную траекторию, после чего корабль связался с каждым спутником по радио- и лазерным каналам и получил телеметрию. Дальше спутники, по плану, сгорели в атмосфере — сама миссия суборбитальная, ни один аппарат не остался на постоянной орбите.

После отделения груза корабль в качестве теста перезапустил один из шести двигателей Raptor прямо в полёте — манёвр, важный для будущих орбитальных миссий, где потребуется торможение для схода с орбиты.

Спустя примерно 65 минут после старта корабль вошёл в атмосферу, пережил раскалённую плазменную фазу спуска и приводнился в Индийском океане. Приводнение получилось самым мягким за всю историю программы — корабль впервые остался на плаву целым, а не разрушился при ударе о воду, как случалось раньше. Это дало инженерам SpaceX первые кадры полностью сохранившейся теплозащиты после посадки.

Первая ступень — ускоритель Super Heavy — тоже совершила контролируемое приводнение, на этот раз в Мексиканском заливе. Но не всё прошло гладко: часть из 33 двигателей Raptor не запустилась при посадочном манёвре, из-за чего ускоритель ударился о воду быстрее, чем планировалось.

Когда начнутся настоящие полёты

Несмотря на 13 испытаний и три года лётной программы, Starship до сих пор ни разу не завершил полный оборот вокруг Земли — все полёты остаются суборбитальными. Когда начнутся реальные миссии с полноценным выходом на орбиту, в SpaceX по-прежнему не говорят.

Ранее Илон Маск обещал отправить Starship с роботами на Марс уже в этом году — но с учётом текущего темпа испытаний и того, что корабль всё ещё не летал по орбите, срок выглядит крайне амбициозным.