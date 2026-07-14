В США появились капли, временно заменяющие очки для чтения

В США уже продаются глазные капли для людей с возрастной дальнозоркостью. Речь идёт о препаратах VIZZ от LENZ Therapeutics и YUVEZZI, разработанный Orasis Pharmaceuticals. Обо получили одобрение американского регулятора.

Капли не восстанавливают эластичность хрусталика и не лечат пресбиопию. Они временно сужают зрачок, увеличивая глубину резкости. Благодаря этому человеку проще читать, пользоваться смартфоном и работать с текстом без очков.

Эффект появляется примерно через 20–30 минут после закапывания и может сохраняться несколько часов. Препараты применяются один раз в день.

При этом такие капли подходят не всем. Перед использованием нужен осмотр офтальмолога, поскольку ограничения могут быть связаны с глаукомой и другими заболеваниями глаз.

Пока препараты доступны только в США. Сроки их появления в России не раскрываются.