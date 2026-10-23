Hugging Face выпустила модель Carbon-X для работы с ДНК
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Появился «ChatGPT для ДНК»: нейросеть объясняет генетические мутации простыми словами

Модель Carbon-X отвечает на вопросы о ДНК и может работать локально на ноутбуке.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 10:05
Появился «ChatGPT для ДНК»: нейросеть объясняет генетические мутации простыми словами

Компания Hugging Face представила открытую нейросеть Carbon-X, способную анализировать ДНК и отвечать на вопросы о генетических изменениях обычным языком. Разработка предназначена прежде всего для учёных, занимающихся исследованием заболеваний и созданием новых лекарств.

Carbon-X работает по принципу чат-бота, только вместо обычного текста умеет читать генетический код. Пользователь может загрузить фрагмент ДНК и спросить, как определённая мутация способна повлиять на работу генов или связана ли она с развитием заболевания. Нейросеть проанализирует последовательность и объяснит свой прогноз.

Модель разработали совместно с исследователями из Китая и Италии на основе Qwen3-14B. Её дополнительно обучили примерно на 300 млрд токенов, включающих генетические последовательности, научные материалы и обычные тексты. Carbon-X содержит 14,8 млрд параметров и рассчитана на анализ фрагментов ДНК длиной около 50 тысяч пар оснований.

Одним из преимуществ стала возможность локального запуска. При наличии подходящего оборудования исследователи могут анализировать генетические данные без отправки в облако. Однако для полноценной работы модели может потребоваться мощная видеокарта.

Разработчики рассчитывают использовать Carbon-X для изучения генетических заболеваний и поиска новых подходов к лечению. При этом нейросеть пока не прошла проверку в лабораторных экспериментах, поэтому её прогнозы нельзя считать медицинскими заключениями.

Модель распространяется бесплатно с открытым исходным кодом и доступна на платформе Hugging Face.

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