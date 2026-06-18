Midjourney разрабатывает сканер тела с качеством изображения уровня МРТ

Midjourney, известная одноимённым генератором изображений, показала свой первый аппаратный проект — The Midjourney Scanner.

Устройство представляет собой ультразвуковой сканер всего тела. По задумке компании, человек становится на платформу, которая опускается в воду и проходит через кольцо с датчиками. Система отправляет ультразвуковые волны через тело, фиксирует их прохождение и собирает трёхмерную картину внутренних структур.

Сканер должен анализировать мышцы, жир, кости и органы. В Midjourney заявляют, что по качеству изображений технология в ряде случаев может быть сопоставима с МРТ, но при этом использовать более безопасный и быстрый формат профилактического обследования.

Проект разрабатывается совместно с Butterfly Network, специализирующейся на ультразвуковых технологиях. В одной системе используется 40 модулей Butterfly Ultrasound-on-Chip.

Глава Midjourney Дэвид Хольц считает, что такие сканы можно будет делать регулярно: например, раз в год или даже ежедневно, чтобы отслеживать изменения организма после тренировок, диеты или лечения.

Компания также ищет специалистов для запуска первого пространства в Сан-Франциско. В описании вакансий проект называют «магическим спа-опытом», через который Midjourney хочет сделать профилактическое сканирование быстрым и доступным для широкой аудитории.

Пока речь идёт о раннем проекте, а не о готовом медицинском продукте. Сроки запуска и стоимость обследования Midjourney не раскрывает.