Midjourney разрабатывает сканер тела с качеством изображения уровня МРТ
Новости

Midjourney разрабатывает сканер тела с качеством изображения уровня МРТ

Устройство сможет строить детальные 3D-изображения внутренних тканей и в ряде сценариев приблизиться к качеству МРТ.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 17:34
Midjourney разрабатывает сканер тела с качеством изображения уровня МРТ

Midjourney, известная одноимённым генератором изображений, показала свой первый аппаратный проект — The Midjourney Scanner.

Устройство представляет собой ультразвуковой сканер всего тела. По задумке компании, человек становится на платформу, которая опускается в воду и проходит через кольцо с датчиками. Система отправляет ультразвуковые волны через тело, фиксирует их прохождение и собирает трёхмерную картину внутренних структур.

Сканер должен анализировать мышцы, жир, кости и органы. В Midjourney заявляют, что по качеству изображений технология в ряде случаев может быть сопоставима с МРТ, но при этом использовать более безопасный и быстрый формат профилактического обследования.

Проект разрабатывается совместно с Butterfly Network, специализирующейся на ультразвуковых технологиях. В одной системе используется 40 модулей Butterfly Ultrasound-on-Chip.

Глава Midjourney Дэвид Хольц считает, что такие сканы можно будет делать регулярно: например, раз в год или даже ежедневно, чтобы отслеживать изменения организма после тренировок, диеты или лечения.

Компания также ищет специалистов для запуска первого пространства в Сан-Франциско. В описании вакансий проект называют «магическим спа-опытом», через который Midjourney хочет сделать профилактическое сканирование быстрым и доступным для широкой аудитории.

Пока речь идёт о раннем проекте, а не о готовом медицинском продукте. Сроки запуска и стоимость обследования Midjourney не раскрывает.

Обсудить

Главное по теме

Новости Оплатить подписки ChatGPT и Midjourney теперь можно в RuStore

Но цены значительно выше официальных.
Новости ИИ-генератор изображений Midjourney доступен бесплатно в браузере Новости WhatsApp внедрит в мессенджер аналог ChatGPT и Midjourney

Похожие материалы

Наука В новых файлах об НЛО нашли историю о полёте между Будапештом и Москвой

Доклад 1955 года о загадочных объектах, замеченных над Венгрией.

 Google Google выпустит 32 миллиона лабораторных комаров

Компания выпустит миллионы лабораторных самцов комаров, чтобы сократить популяцию опасных видов.

 Космос Учёные предложили бомбардировать Марс ледяными астероидами

По их расчётам, ледяные объекты из пояса Койпера можно направлять к планете, чтобы пополнить её атмосферу водой, аммиаком…

 Космос Учёные нашли планету с метаном и аммиаком в атмосфере

Она находится более чем в 330 световых годах от Земли, похожа по размеру на Сатурн и нагрета примерно…

Скидки и подборки

Лучшие TWS-наушники до 10 000 рублей в 2026 году: 7 моделей, которые реально стоит брать Лучшие браузеры для Android и iOS в 2026: чем заменить Google Chrome Чем заменить Word в 2026: 7 бесплатных альтернатив для Windows, Mac и телефона Лучшие компактные планшеты 2026: 5 моделей, которые помещаются в руку ИИ переезжает из приложений в карманы: 5 носимых гаджетов 2026, за которыми стоит следить 5 аксессуаров для iPhone, без которых Pro-модель работает на половину мощности

Последние новости

Власти США требуют от Anthropic закрыть все способы обхода ограничений Fable 5 Google представила умную колонку Home Speaker с ИИ-ассистентом Gemini Apple готовится повысить цены на свои устройства Базовый iPhone 18 может выйти только в 2027 году Июньский апдейт Windows 11 может привести к циклической перезагрузке ПК Все новости
Тренд
iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублейiQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублей

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Soundcore Space 2: обзор наушников с шумодавом и автономностью на неделю

    Обзоры

  2. Обзор HUAWEI MatePad Mini: похоже, у iPad mini проблемы

    Обзоры

  3. Обзор Яндекс Дропс: маленькая Станция в ушах

    Обзоры

  4. Обзор XPPen Magic Drawing Pad: автономный планшет для художников и дешевле iPad

    Обзоры

  5. Обзор Suunto Race 2: спортивные часы с характером, а не смартфон на запястье

    Обзоры

  6. Обзор Яндекс ТВ Станции MiniLED: премиум, который наступает на пятки старшей Pro

    Обзоры
Смотреть все обзоры