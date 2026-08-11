Солнечное затмение 12 августа покажут в прямом эфире: где смотреть в России
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Солнечное затмение 12 августа покажут в прямом эфире: где смотреть в России

Увидеть смогут все.
Фото аватара
Редакция The GEEK 11 августа 2026 в 17:51
Солнечное затмение 12 августа покажут в прямом эфире: где смотреть в России

«Яндекс Погода» и Роскосмос проведут прямую трансляцию солнечного затмения, которое произойдет 12 августа. Эфир начнется в 20:00 по московскому времени.

Полную фазу затмения можно будет наблюдать только в узкой полосе, проходящей через северные районы России, Северный Ледовитый океан, Гренландию, Исландию, север Испании и часть Португалии. На большей части Европы, включая Москву и Санкт-Петербург, затмение будет частным.

Во время трансляции эксперты расскажут, как происходят солнечные затмения и как безопасно за ними наблюдать. При подходящей погоде зрителям покажут само астрономическое явление.

Посмотреть эфир можно будет на сайте и в приложении «Яндекс Погоды», а также в сообществе Роскосмоса во «ВКонтакте». После завершения запись появится в соцсетях Роскосмоса и на Кинопоиске.

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