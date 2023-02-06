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В Яндекс Музее можно будет сыграть в «Ну, погоди!» и другие электронные игры

Яндекс Музей запускает выставку карманных электронных игр 80-х — прародителей современных портативных консолей. Она включает в себя оригинальные игры Nintendo Game & Watch, их советские аналоги из серии «Электроника» и несколько уникальных устройств этой же марки — всего более 25 экспонатов.

Выставка будет открыта в Яндекс Музее в Санкт-Петербурге с 6 февраля по 6 марта. Затем она переедет в московский Музей на Павелецкой — гости смогут посетить её с 13 марта по 9 апреля.

Выставка интерактивная и бесплатная, как и вся остальная коллекция Музея. Например, в знаменитой игре «Ну, погоди!» посетители смогут управлять Волком, который ловит яйца, а также объезжать препятствия «Автослаломе».

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Источник:
Яндекс, The GEEK

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