В Windows 10 обнаружились «танцующие иконки»
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Новости

В Windows 10 обнаружились «танцующие иконки»

Последнее обновление Windows 10 под номером 2004 принесло ещё одну проблему, которая коснулась планшетов и ноутбуков с сенсорными экранами. Как оказалось, в системном лотке появились «танцующие иконки» — у них наблюдается необычная анимация.

Причина этого пока неизвестна доподлинно, но предполагается, что виновником является драйвер сенсорного экрана, который выдаёт некорректные данные системе. Компания Microsoft не признала ошибку публично, потому исправления на данный момент нет. Можно попробовать отключить сенсорный экран, отключить режим планшета, обновить драйверы до последней версии при условии наличия таковых, а также откатить систему. Ведь ошибка, как утверждается, появилась после обновления до сборки 2004.

Таким образом, это ещё одна проблема с обновлением в добавок к уже длинному списку известных. В числе таковых есть принудительная перезагрузка ПК, ошибки при запуске приложений, сбои при оптимизации дисков и отсутствие совместимости с накопителями Intel Optane. В общем, ситуация с тестированием новых версий «десятки» явно по-прежнему далека даже от понятия «оптимальная». Впрочем, компания ранее говорила, что операционная система для десктопов перестала быть её приоритетом, потому удивляться нечему.

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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.
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