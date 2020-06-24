Обновление Windows 10 принудительно перезагружает ПК
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Новости

Обновление Windows 10 принудительно перезагружает ПК

В первой половине июня вышло свежее кумулятивное обновление для Windows 10, в котором проявилась ещё одна ошибка. Как оказалось, некоторые ПК принудительно перезагружаются. Самое интересное, что это обновление должно было исправить 129 уязвимостей, в том числе одну критически важную.

Компания Microsoft уже признала проблему и заявила, что она связана с процессом Local Security Authority Process, который отвечает за аутентификацию пользователей в службе WinLogon. Сообщается, что система может выдавать сообщение об ошибке критического системного процесса C:\WINDOWS\system32\lsass.exe с кодом состояния c0000008. После этого Windows сообщает, что «ваш компьютер автоматически перезагрузится через одну минуту».

  • Pc Restart Warning

Компания уточнила, что уже разрабатывает решение для устранения проблемы, оно должно выйти 14 июля. Однако если проблема проявляется, и решение необходимо уже сейчас, можно попросту удалить последнее обновление.

Отметим, что это не первая ошибка системы за последние месяцы. Ранее были проблемы с печатью, добавочными мониторами, пропадающими файлами и незапускающимися приложениями. Некоторые из них уже исправлены, другие же ожидают своего решения.

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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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