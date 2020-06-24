Обновление Windows 10 принудительно перезагружает ПК

В первой половине июня вышло свежее кумулятивное обновление для Windows 10, в котором проявилась ещё одна ошибка. Как оказалось, некоторые ПК принудительно перезагружаются. Самое интересное, что это обновление должно было исправить 129 уязвимостей, в том числе одну критически важную.

Компания Microsoft уже признала проблему и заявила, что она связана с процессом Local Security Authority Process, который отвечает за аутентификацию пользователей в службе WinLogon. Сообщается, что система может выдавать сообщение об ошибке критического системного процесса C:\WINDOWS\system32\lsass.exe с кодом состояния c0000008. После этого Windows сообщает, что «ваш компьютер автоматически перезагрузится через одну минуту».

Компания уточнила, что уже разрабатывает решение для устранения проблемы, оно должно выйти 14 июля. Однако если проблема проявляется, и решение необходимо уже сейчас, можно попросту удалить последнее обновление.

Отметим, что это не первая ошибка системы за последние месяцы. Ранее были проблемы с печатью, добавочными мониторами, пропадающими файлами и незапускающимися приложениями. Некоторые из них уже исправлены, другие же ожидают своего решения.