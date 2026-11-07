Доля Apple в мировой выручке от смартфонов достигла половины
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Apple получила 50% выручки рынка смартфонов при доле поставок в 21%

Средняя цена продажи iPhone достигла $1031, прибавив 19% за год
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Редакция The GEEK сегодня в 08:00
Apple получила 50% выручки рынка смартфонов при доле поставок в 21%

Apple получила половину мировой выручки от смартфонов в III квартале 2026 года, по данным Counterpoint Research. Доля стала рекордной для третьих кварталов за всю историю компании.

Samsung сохранила первое место по поставкам: 22% мирового рынка против 21% у Apple. Разрыв между двумя лидерами немного сократился, а поставки iPhone остались почти на уровне прошлого года.

В денежном выражении преимущество Apple гораздо заметнее. У Samsung 19% мировой выручки от смартфонов, у Xiaomi — 6%, у OPPO — 5%, у vivo — 4%.

Apple получила 50% выручки рынка смартфонов при доле поставок в 21%

Директор по исследованиям Counterpoint Тарун Патхак назвал Apple самым устойчивым крупным брендом квартала. По его оценке, компания способна перекладывать растущие расходы на покупателей с минимальным влиянием на спрос.

Средняя цена продажи iPhone выросла на 19% год к году и достигла $1031. В Counterpoint рост объясняют более высокими стартовыми ценами серии iPhone 18 Pro, отсутствием базового iPhone 18 в осеннем запуске и сентябрьским подорожанием прежних моделей.

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