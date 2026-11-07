Apple получила 50% выручки рынка смартфонов при доле поставок в 21%

Apple получила половину мировой выручки от смартфонов в III квартале 2026 года, по данным Counterpoint Research. Доля стала рекордной для третьих кварталов за всю историю компании.

Samsung сохранила первое место по поставкам: 22% мирового рынка против 21% у Apple. Разрыв между двумя лидерами немного сократился, а поставки iPhone остались почти на уровне прошлого года.

В денежном выражении преимущество Apple гораздо заметнее. У Samsung 19% мировой выручки от смартфонов, у Xiaomi — 6%, у OPPO — 5%, у vivo — 4%.

Директор по исследованиям Counterpoint Тарун Патхак назвал Apple самым устойчивым крупным брендом квартала. По его оценке, компания способна перекладывать растущие расходы на покупателей с минимальным влиянием на спрос.

Средняя цена продажи iPhone выросла на 19% год к году и достигла $1031. В Counterpoint рост объясняют более высокими стартовыми ценами серии iPhone 18 Pro, отсутствием базового iPhone 18 в осеннем запуске и сентябрьским подорожанием прежних моделей.