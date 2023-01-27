Microsoft начала принудительно обновлять ПК с Windows 11 21H2 до 22H2

Microsoft запустила принудительное обновление компьютеров под управлением Windows 11 21H2 до актуальной версии Windows 11 22H2. Ранее об этом компания предупреждала на своём сайте.

Первыми обновление получат пользователи, которые раньше всех установили Windows 11 21H2. После них Microsoft развернёт обновление в несколько этапов.

Пользователи ПК на Windows 11 смогут выбрать подходящее время для загрузки и установки обновления. Можно ли отказаться от перехода на версию 22H2, пока неясно.

Microsoft и ранее проводила принудительное обновление с Windows 10 до актуальной версии. Но в большинстве случаев это случалось перед тем, как завершится поддержка предыдущей версии ОС.