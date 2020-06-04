Обновление Windows 10 несовместимо с Intel Optane

Что случилось с Microsoft? Что ни обновление, то опять наличие множества ошибок. Не так давно, как мы знаем, вышло обновление Windows 10 May 2020 Update с кучей ошибок. Да, представители Microsoft их полностью признали, но именно по этой причине данное обновление пока что недоступно для некоторых пользователей. Однако есть и те ошибки, от которых они пока открещиваются. Если верить появившейся в сети информации, то проблемы касаются модулей памяти Intel Optane.

Теперь же, множество пользователей, которые пытались установить обновление на свой ПК столкнулись с рядом существенных проблем. Такие проблемы уже во всей красе описаны не только в социальных сетях, но и на форуме Intel. Именно о такой проблеме разработчики из Microsoft умолчали, а поэтому те, кто хотел установить это обновление в автоматическом режиме не смогли этого сделать.

Но у них существовал другой путь, которым они, естественно воспользовались. А касается он установки апдейта при помощи утилиты Media Creation Tool. Но и в этом случае пользователь сталкивается несовместимостью двух компонентов. А все происходит потому, что Windows 10 попросту убирает Optane Memory Pinning с устройства, но при этом параллельно пытается его запустить. Все это приводит ко множеству ошибок и проблемами с производительностью.

Чтобы избежать такой ситуации, рекомендуется сначала удалить Intel Optane Pinning Explorer Extensions, после этого отключить Intel Optane, а затем перезагрузить компьютер. Далее нужно активировать Intel Optane и опять же перезагрузить ПК. Если ошибка не исчезает, то обновление Windows 10 May 2020 Update придется удались с ПК.