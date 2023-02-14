Microsoft навсегда отключает Internet Explorer в Windows 10

14 февраля на большинстве версий операционной системы Windows 10 окончательно отключится браузер Internet Explorer, сообщает издание The Verge.

Как отмечается, в свежем обновлении Microsoft Edge предусмотрена функция, которая блокирует запуск Internet Explorer 11 на большинстве версий Windows 10. Изменение затронет практически все версии ОС, кроме канала долгосрочного обслуживания Microsoft.

Однако, Internet Explorer 11 продолжит работать в специальных версиях операционной системы, таких как Windows 10 China Government Edition. Кроме того, Microsoft сохранит поддержку технологии, которая лежит в основе Internet Explorer, включая движок MSHTML и Trident.

Движок MSHTML по-прежнему является частью Windows 11 и используется для работы Internet Explorer в Microsoft Edge. Компания заявила, что будет поддерживать этот режим до 2029 года.

В июне прошлого года Microsoft официально объявила о прекращении работы Internet Explorer.