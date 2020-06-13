Недавнее обновление Windows 10 «сломало» запуск программ

В начале этой недели вышло накопительное обновление для Windows 10, которое должно было улучшить безопасность. Но, как водится в Редмонде, оно также принесло ряд проблем. Появились сбои с принтерами, дополнительными мониторами и пропавшими файлами (да, снова!). Но теперь перестали запускаться и некоторые программы.

При попытке запустить Steam, Discord, приложения из «офисного» пакета и так далее, выдаётся сообщение: Windows cannot find [*.exe] (Windows не удаётся найти файл).

Эта проблема проявилась на Windows 10 2004 после установки апдейта KB4557957 и на версии 1909 после патча KB4560960. Они оба вышли в рамках Patch Tuesday, который выпустили 9 мая. Также практически одновременно вышло обновление антивируса Avast. А сам сбой вызывали неправильные записи IFEO (Image File Execution Options), что мешало запуску программ.

Самое интересное, что такие же записи появились и после обновления антивируса. Хотя пока нельзя однозначно сказать, кто виноват.

Для пользователей Avast уже вышло обновление, а вот тем, у кого программы не работают и без антивируса, нужно удалить Windows KB4557957 или KB4560960 соответственно, после чего перезагрузить систему. Это должно вернуть работоспособность программ.

Также это решается правкой реестра:

Откройте редактор реестра командой regedit через Windows + R Выберите ветку Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution folder Переименуйте файлы приложений, которые не запускаются. Например, вместе «Chrome.exe» напишите «BackupChrome.exe». Перезагрузите ПК.