Недавнее обновление Windows 10 «сломало» запуск программ
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Новости

Недавнее обновление Windows 10 «сломало» запуск программ

В начале этой недели вышло накопительное обновление для Windows 10, которое должно было улучшить безопасность. Но, как водится в Редмонде, оно также принесло ряд проблем. Появились сбои с принтерами, дополнительными мониторами и пропавшими файлами (да, снова!). Но теперь перестали запускаться и некоторые программы.

При попытке запустить Steam, Discord, приложения из «офисного» пакета и так далее, выдаётся сообщение: Windows cannot find [*.exe] (Windows не удаётся найти файл).

  • Windows App Launch Error

Эта проблема проявилась на Windows 10 2004 после установки апдейта KB4557957 и на версии 1909 после патча KB4560960. Они оба вышли в рамках Patch Tuesday, который выпустили 9 мая. Также практически одновременно вышло обновление антивируса Avast. А сам сбой вызывали неправильные записи IFEO (Image File Execution Options), что мешало запуску программ.

Самое интересное, что такие же записи появились и после обновления антивируса. Хотя пока нельзя однозначно сказать, кто виноват.

Для пользователей Avast уже вышло обновление, а вот тем, у кого программы не работают и без антивируса, нужно удалить Windows KB4557957 или KB4560960 соответственно, после чего перезагрузить систему. Это должно вернуть работоспособность программ.

Также это решается правкой реестра:

  1. Откройте редактор реестра командой regedit через Windows + R
  2. Выберите ветку Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution folder
  3. Переименуйте файлы приложений, которые не запускаются. Например, вместе «Chrome.exe» напишите «BackupChrome.exe».
  4. Перезагрузите ПК.
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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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