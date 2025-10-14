Конец эпохи Windows 10: Microsoft закрыла поддержку ОС

С 14 октября 2025 года Microsoft официально прекратила поддержку операционной системы Windows 10. Компания больше не выпускает обновления безопасности, исправления ошибок и оптимизации для приложений. Решение затрагивает около 40% пользователей Windows по всему миру, по данным Statcounter.

Устройства с Windows 10 продолжат работать, но будут более уязвимы для вирусов и вредоносных программ. Пользователи смогут и дальше использовать приложения из пакета Microsoft 365, однако они больше не будут получать техническую поддержку.

Владельцы последней версии Windows 10 (22H2) могут оформить годовую платную подписку на обновления безопасности — $30 или 1000 бонусных баллов Microsoft. Программа продлится до 13 октября 2026 года. Жителям Европейской экономической зоны такие обновления доступны бесплатно.

Компания рекомендует пользователям перейти на Windows 11. Среди минимальных требований — 64-битный процессор 1 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ накопителя и видеокарта с поддержкой DirectX 12 и драйвера WDDM 2.0. Проверить совместимость можно через онлайн-инструмент Microsoft.

По данным TechRadar, около 25% пользователей Windows 10 планируют остаться на ней после завершения поддержки. Организация Euroconsumers отметила, что прекращение обновлений произошло быстрее, чем в случае с предыдущими версиями: Windows 8.1 поддерживалась восемь лет, тогда как Windows 10 — ровно десять.