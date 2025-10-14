Конец эпохи Windows 10: Microsoft закрыла поддержку ОС | The GEEK
close
Новости

Конец эпохи Windows 10: Microsoft закрыла поддержку ОС

Пользователи смогут продолжить работу с системой, но риски заражения вредоносными программами возрастут.
Фото аватара
Вадим Майков сегодня в 12:33

С 14 октября 2025 года Microsoft официально прекратила поддержку операционной системы Windows 10. Компания больше не выпускает обновления безопасности, исправления ошибок и оптимизации для приложений. Решение затрагивает около 40% пользователей Windows по всему миру, по данным Statcounter.

Устройства с Windows 10 продолжат работать, но будут более уязвимы для вирусов и вредоносных программ. Пользователи смогут и дальше использовать приложения из пакета Microsoft 365, однако они больше не будут получать техническую поддержку.

Владельцы последней версии Windows 10 (22H2) могут оформить годовую платную подписку на обновления безопасности — $30 или 1000 бонусных баллов Microsoft. Программа продлится до 13 октября 2026 года. Жителям Европейской экономической зоны такие обновления доступны бесплатно.

Компания рекомендует пользователям перейти на Windows 11. Среди минимальных требований — 64-битный процессор 1 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ накопителя и видеокарта с поддержкой DirectX 12 и драйвера WDDM 2.0. Проверить совместимость можно через онлайн-инструмент Microsoft.

По данным TechRadar, около 25% пользователей Windows 10 планируют остаться на ней после завершения поддержки. Организация Euroconsumers отметила, что прекращение обновлений произошло быстрее, чем в случае с предыдущими версиями: Windows 8.1 поддерживалась восемь лет, тогда как Windows 10 — ровно десять.

id·212485·20251014_1236
Конец эксперимента: Windows 11 SE перестанет существовать в 2026 году
Соосновательница Xbox заявила, что игровые устройства Microsoft мертвы
Microsoft меняет «экран смерти». Синий BSOD исчезнет спустя 40 лет
«Блокнот» в Windows 11 научился сам писать текст с помощью ИИ
Microsoft представила доступные Surface Pro и Surface Laptop
Microsoft анонсировала ремастер игры Gears of War
Microsoft отключает пароли в новых аккаунтах
Skype навсегда ушёл в офлайн
В ОАЭ построят крупнейший дата-центр: Microsoft вложит $545 млн совместно с оператором Du
«Блокнот» в Windows 11 получил новую ИИ-функцию
Портативный Xbox выйдет в 2025 году, а новая консоль — в 2027-м
Microsoft прекратит бесплатную поддержку Windows 10 в 2025 году
Microsoft назвала дату окончания поддержки Windows 10
Энтузиасты выпустили облегчённую версию Windows 10 для устаревших ПК
Microsoft принудительно обновит компьютеры с Windows 10 21H2 до 22H2
Microsoft навсегда отключает Internet Explorer в Windows 10
Microsoft начала принудительно обновлять ПК с Windows 11 21H2 до 22H2
Microsoft выпустила обновлённый Windows Media Player для Windows 10
Новый вирус-шифровальщик Magniber маскируется под обновления Windows 10
Пользователи из России не могут загрузить Windows 10 и 11 с сайта Microsoft

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Честный обзор Nothing Headphone (1): месяц без розовых очков

    Обзоры

  2. Обзор Acer Aspire 3 17: сосредоточен на деле

    Обзоры

  3. Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: месяц с флагманом, который обошел конкурентов в камерах

    Обзоры

  4. Обзор Huawei Watch 5 спустя месяц: оставь смартфон дома, звони с часов

    Обзоры

  5. Обзор кресла ZONE 51 FREELANCER Z9: эргономика, массаж и подогрев

    Обзоры

  6. Обзор моноблока AOPEN WA272: универсальный рабочий инструмент для дома и офиса

    Обзоры
Смотреть все обзоры