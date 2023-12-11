Microsoft назвала дату окончания поддержки Windows 10

Microsoft прекратит поддержку операционной системы Windows 10, которая была выпущена в 2015 году, 14 октября 2025 года. В этот день «десятка» получит статус EOS (end of support – завершение поддержки).

После получения статуса EOS на клиентские версии Windows 10 не будут выпускаться регулярные обновления, в том числе касающиеся безопасности ОС. Обычным пользователям рекомендовали переходить на Windows 11.

Однако, редакции Windows 10 для компаний или государственных организаций смогут воспользоваться программой ESU и продолжать получать критические обновления безопасности системы.

Напомним, согласно статистике сайта W3Schools, Windows 10 – на первом месте в мире среди операционных систем, используемых для доступа к интернету. Ранее эту позицию занимала Windows 7.