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Энтузиасты выпустили облегчённую версию Windows 10 для устаревших ПК

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Алексей Авдеев сегодня в 16:13

Российские энтузиасты выпустили упрощенную версию Windows 10 для слабых ПК. В основе Windows 10 Lite лежит Windows 10 22H2.

Одной из особенностей сборки является удаление некоторых приложений и функций от Microsoft. Также под сокращение попали встроенный антивирус, магазин приложений и возможность использования биометрии. Более того, данная сборка отключает автоматическую проверку обновлений и их загрузку.

Для установки Windows 10 Lite потребуется 64-битный процессор с тактовой частотой 1 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти и 1 ГБ свободного места на жестком диске.

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Источник:
Windows64

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