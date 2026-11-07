DeepSeek сравнялась с закрытой моделью OpenAI в части задач по взлому сетей

Китайская открытая модель DeepSeek справилась с 73% задач по взлому в среднем по двум тестам компании Vals. Проверка проходила на имитированных корпоративных сетях: модели выполняли многоэтапные инструкции, а не атаковали реальные системы.

Лучший результат показала Daybreak, самая продвинутая модель OpenAI для киберзадач, доступная только доверенным партнёрам. Она выполнила 81% заданий в среднем по двум тестам, причём на некоторых задачах обе модели выступили одинаково.

По словам исследователя Vals Никила Рави, открытые модели, которые может скачать любой желающий, начинают догонять лучшие закрытые модели, доступные лишь по программам доверенного доступа. Тесты прошли в двух сценариях. В первом модель работала в макете корпоративной сети, доступной через публичный сайт. Во втором требовалось взломать сеть одной компании, чтобы получить доступ к сети другой.

Атака с GPT-6-Sol обходится от $17 до $46 в токенах, а с DeepSeek — от $2 до $3. Модели с открытыми весами можно запускать на собственном оборудовании, поэтому они, как правило, обходятся дешевле.

Низкая цена даёт специалистам по защите сильный стимул использовать открытые модели вместо проприетарных, считает глава Vals Райан Кришнан. Ограничения доступа к закрытым моделям при этом могут оказаться менее действенными, чем рассчитывали их разработчики.