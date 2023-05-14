Microsoft принудительно обновит компьютеры с Windows 10 21H2 до 22H2

Microsoft напомнила о скором завершении обслуживания Windows 10 21H2, релиз которой состоялся в октябре 2021 года. Как сообщила компания, последнее обновление безопасности для данной версии операционной системы выйдет 13 июня 2023 года. Пользователи, использующие Windows 10 21H2, автоматически перейдут на Windows 10 22H2 в ближайшее время, как только обновление станет доступным.

Напомним, что в Windows 10 есть функция «Период активности», позволяющая пользователям планировать обновления системы в периоды неактивности.

Отметим также, что Windows 10 22H2 станет последним функциональным обновлением для Windows 10. После 14 октября 2025 года компания будет выпускать только апдейты безопасности для данной версии операционной системы.