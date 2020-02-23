Майское обновление Windows 10 сломало оптимизацию дисков

Буквально на днях Microsoft представила крупное майское обновление 10 May 2020 Update под версией 2004. Но, как обычно, появились проблемы с доступностью апдейта.

Проблема постигла инструмент Drive Optimizer (Оптимизация диска), который позволяет заново упорядочить данные, сохранённые на диске, а значит повышает производительность и объём дискового пространства.

Windows 10 раз в неделю самостоятельно проводит оптимизацию и показывает пользователю системы статус раздела. Но после последнего обновления программа перестала отображать корректный статус. По всей видимости ОС не сохраняет последнюю дату оптимизации, а результаты исчезают после перезагрузки системы.

Сама Microsoft пока не признаёт проблему и скорее всего устранит её в следующем обновлении.