В WhatsApp появятся никнеймы для поиска пользователя без номера телефона

WhatsApp получит новую функцию для создания персональных никнеймов, что позволит облегчить поиск и добавление контактов. Сейчас пользователи должны добавлять в свои контакты людей по их номерам телефонов, чтобы начать общение с ними. Однако такой подход не всегда удобен.

В скором времени WhatsApp предоставит возможность пользователям выбирать уникальные юзернеймы, которые смогут заменить номера телефонов при поиске и добавлении контактов.

На данный момент функция находится в стадии разработки и ещё недоступна для тестирования. Предположительно, она будет сначала выпущена в бета-версии для Android, а затем для iOS.