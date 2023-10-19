В WhatsApp появилось полезное нововведение, которое давно есть в Telegram

Сегодня представители WhatsApp заявили, что мессенджер получил нововведение, которое позволит пользователям использовать сразу два аккаунта одновременно.

Новая опция будет полезна тем, кто, например использует личный и рабочий аккаунт. Теперь пользователю не нужно будет выполнять выход при каждой смене профиля, а также носить с собой два смартфона или беспокоиться, что можно случайно отправите сообщение не из того аккаунта.

Для создания второго аккаунта, пользователю потребуется ещё один номер телефона. Чтобы добавить второй профиль в WhatsApp, нужно нажать на стрелку рядом с именем аккаунта и выбрать «Добавить аккаунт». Кроме этого, сообщается, что параметры конфиденциальности и уведомлений можно настроить отдельно для каждого аккаунта.